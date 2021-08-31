Президент Украины Владимир Зеленский вернется из Вашингтона с домашним заданием от американского лидера Джо Байдена по реформам и борьбе с коррупцией. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Что он (Зеленский — прим. ред.) может привезти из США? Я думаю, что очередное домашнее задание по борьбе с коррупцией и деолигархизацией, прежде всего имеется в виду Игорь Коломойский, поскольку США подозревают, что с Коломойским борьба только имитируется, а для них он — это маркер», — поделился мнением Золотарев.

Аналитик отметил, что Соединенные Штаты также могут потребовать от руководства Украины реформ в судебной системе и Службе безопасности страны. Золотарев не исключил, что Зеленский может привезти из Штатов какие-то инвестиционные проекты. По словам собеседника агентства, лидеры государств во время сегодняшней встречи обсудят Донбасс и «Северный поток — 2» — это ключевые темы их переговоров.

Золотарев считает, что особых изменений на Украине после этой встречи не будет, однако Зеленский может совершить кадровые перестановки в правительстве.

Ранее пресс-служба украинского президента сообщила, что он прилетел с рабочим визитом в Вашингтон по приглашению Байдена. Руководители стран встретятся с глазу на глаз 1 сентября. Встречу планировали провести раньше, однако дату перенесли из-за событий в Афганистане.