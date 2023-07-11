Мир 11 июля 2023, 03:22 Байден опозорился на встрече с Карлом III, похлопав монарха по спине Daily Mail: Байден дважды нарушил правила этикета на встрече с королем Карлом III РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден умудрился дважды попасть впросак на встрече с королем Великобритании Карлом III. Он нарушил правила этикета на приеме во дворце, сообщила Daily Mail.

Первая оплошность заключалась в том, что американский лидер на два шага опередил короля во время встречи в Виндзорском замке. Это неприемлемо, так как главы государств должны находиться недалеко друг от друга. Такое пояснение дал газете эксперт по этикету Уильям Хэнсон.

Второй ошибкой стало то, что Байден похлопал Карла III по спине, чего нельзя делать. К монаршим особам запрещено прикасаться таким образом.

Поведение президента США Хэнсон объяснил тем, что тот, вероятно, был расслаблен или просто не прослушал инструктаж.

Ранее сообщалось, что Джо Байден сумел потеряться в аэропорту Вильнюса, прилетев на саммит НАТО. Главе Штатов понадобилась помощь президента Литвы Гитанаса Науседа.