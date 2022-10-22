Байден назвал реальную причину военной помощи Украине | 360°

Мир 22 октября 2022, 08:42 Байден назвал реальную причину военной помощи Украине Лидер США Байден: поддержка Украине нужна, чтобы президент России Путин не победил Публичное достояние

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Президент США Джо Байден объяснил беспрецедентную материальную помощь Украине желанием помешать России достичь успеха. В интервью каналу MSNBC он открыто заявил, что финансовая поддержка Украины с американской стороны — это не только «про украинцев».

«Это гораздо больше, чем про украинцев, — это о НАТО, о Западной Европе. Это все для того, чтобы Путин не смог добиться успеха», — подчеркнул Байден.

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Ранее «Известия» писали, что Соединенные Штаты намерены выделить Украине еще 4,5 миллиарда долларов в качестве экономической помощи. Помимо этого, до ноября Украина ждет от США поставки первой партии передвижных зенитных ракетных комплексов норвежского и американского производства NASAMS.

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Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский недавно обсудил восстановление энергетики своей страны с членами американского конгресса. Правда, США могли только пообещать Украине помощь, чтобы та не прекращала боевые действия.