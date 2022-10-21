США не станут ничего восстанавливать на Украине | 360°

Мир 21 октября 2022, 23:16 США не станут ничего восстанавливать на Украине. Вашингтон традиционно сыплет обещаниями Политик Олейник: история США показала, что они ничего не восстанавливают в других странах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами конгресса США восстановление энергетики Украины. Правда, специалисты уверены, что Вашингтон может лишь пообещать Киеву помощь — чтобы убедить власти страны продолжать боевые действия против России. А вот реально отстраивать, восстанавливать что-либо на территории Украины не станет. Об этом говорят все предыдущие действия Запада, например, в Афганистане.

Восстановления энергетики Украины

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал членам Конгресса США о ситуации на передовой. Помимо этого, он поднял тему первостепенных нужд ВСУ. Об этом сообщил офис президента Украины. Политик поблагодарил американскую сторону за поддержку, но попросил все-таки нарастить помощь.

Реклама

Важнейшей темой на встрече с членами Палаты представителей Зеленский назвал восстановление энергетической инфраструктуры страны. Ведь Украина может остаться без электроэнергии и тепла на месяцы. До этого советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович уже заявлял, что без воды, тепла и электричества на территории государства остались 1800 населенных пунктов. Во многих регионах, в том числе центральных, власти ввели временное ограничение потребления электроэнергии.

Реклама

США не станут восстанавливать Украину

В принципе, Украине достаточно можно все-таки четыре атомных электростанции, работающие. Проблема в том, что гидроэлектростанции, тепловые сглаживают пиковые нагрузки. Атомная электростанция не может работать по принципу: до обеда дайте, после обеда убавьте. Она стабильно работает где-то на половину мощности. Об этом “360” рассказал украинский политик и управленец Владимир Олейник.

“Но они (США - прим. ред.) обещают не только энергетическую систему восстановить, они обещают и восстанавливать все. Но посмотрите по предыдущим делам. Что они там сделали в Афганистане за 20 лет? Одну тюрьму построили и украли много денег. А что сделал СССР в Афганистане? Это и тоннели, дороги, школы, комбинаты, то есть строили, реально, по делам”, - пояснил он.

По его словам, Штаты понимают, что Украине не победить. Но они рассчитывают, что все это серьезно ослабить Россию, позволит взорвать ее изнутри. Более того, Вашингтон все просчитывает, уверен Олейник.

“Выделенные деньги они получат с лихвой в ближайшее время. За счет чего? За счет Европы. Триллионы инвестиций сейчас уходят с Европы - туда, где дешевле энергоресурсы. А где дешевле? В США. <...> Второе - реальная угроза евро. <...> Зайдет доллар. Это тоже для них результат. <...> Это циники, полные циники. А обещать надо, чтобы подогревать этого умалишенного к продолжению конфликта с Россией”, - пояснил Олейник.

Полноценной помощи Украине ждать не стоит

Доктор экономических наук, профессор, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич подчеркнул, что восстанавливать энергетику Украины крайне дорого. При этом речь идет не о военной, а о технологической и финансовой помощи.

"Серьезные инвестиции США будут означать, что США не отказываются от Украины - не только на ближнесрочную, но и среднесрочную перспективы. С другой стороны, если же дело закончится только финансовой, но не технологической помощью, это будет означать, что вариант сброса неликвидного актива, то есть Украины, Вашингтоном рассматривается", - отметил Межевич.

Он подчеркнул, что США проще пожертвовать деньги, чем тяжелые трансформаторы. Ведь последние нужно не просто перевести, а произвести, найти, доставить, подключить. Доктор экономических наук полагает, что полноценную помощь в этом плане Киев не получит.