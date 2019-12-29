Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа

«Я не собираюсь притворяться, что в республиканских повестках есть правовые основания для моих показаний по делу об импичменте», — написал Байден. При этом бывший вице-президент США уточнил, что это дело об импичменте касается не его, а Дональда Трампа.

Также Байден отметил, что повестки должны поступать в Белый дом, а не ему, чтобы те дали объяснение ситуации с Украиной.

В США этой осенью представители Демократической партии инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение о том, что президент США пытался убедить украинского коллегу Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на президентских выборах США Джо Байдена — Хантера. Именно Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Палата представителей США ранее одобрила импичмент Трампу. Большинством голосов конгрессмены проголосовали за резолюцию о его отстранении от власти — 230 голосов против 197.

По данным опроса, проведенного компанией Yougov и изданием HuffPost, большинство (49%) американцев поддержали решение об импичменте Трампу, 42% респондентов выступили против, еще 9% на момент прохождения опроса во мнении не определились.