Американцы высказались о своем отношении к импичменту Трампу

Практически половина американцев считает оправданным решение палаты представителей Конгресса объявить импичмент президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Такие данные следуют из опроса, проведенного компанией Yougov и изданием HuffPost.

По данным исследования, 49% американцев поддержали решение об импичменте Трампу, 42% респондентов выступили против, еще 9% на данный момент во мнении не определились, пишет «Интерфакс».

При этом, 47% респондентов полагают, что действующего лидера США следует сместить с поста президента. Однако 42% отпрошенных американцев придерживаются противоположного мнения, еще 11% — с решением по этому вопросу колеблются.

Проведенный опрос продемонстрировал, что ответы его участников во многом зависели от их личных политических предпочтений. Таким образом, 89% опрошенных сторонников демократов выступили за импичмент Трампа. Республиканцы или же американцы, поддерживающие эту партию (85%) выступили против импичмента действующему лидеру Штатов.

Опрос общественного мнения был проведен среди тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность равняется +/- 3,3 процентных пункта.

В США этой осенью представители Демократической партии инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение о том, что президент США пытался убедить украинского коллегу Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на президентских выборах США Джо Байдена — Хантера.

Палата представителей США ранее одобрила импичмент Трампу. Большинством голосов конгрессмены проголосовали за резолюцию о его отстранении от власти — 230 голосов против 197.