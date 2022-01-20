Байден объяснил, что США сочтут «вторжением» России на Украину

Любое пересечение границы Украины российскими военными Америка будет рассматривать как вторжение России. Об этом сообщил президент США Джо Байден, его слова процитировало РИА «Новости».

«Если военные пересекут границу Украины — это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ, об этом я ясно дал понять президенту (России Владимиру — прим. ред.) Путину», — отметил он.

Байден подчеркнул, что у России якобы есть «долгая история применения других агрессивных мер, не включающих военные». Он пояснил, что имеет в виду военизированные тактики, атаки из «серых зон», действия, когда российские военные не носят форму. При этом Байден не привел никаких доказательств своим словам.

Президент США добавил, что Америка должна быть готова реагировать на различные вызовы, которые «могут исходить от России».

«Это включает маленьких человечков в зеленой форме, а также кибератаки», — пояснил он.

Во время пресс-конференции, посвященной первому года президентства, Байден заявил, что позволит американцам судить, подходит ли его умственное состояние для такой должности.