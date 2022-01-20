Байден предложил американцам самим судить о состоянии его ума

Президент США Джо Байден позволит гражданам США судить, подходит ли его умственное состояние для такой должности. Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Я позволю вам всем судить, насколько это точно», — процитировало президента РИА «Новости».

Ранее опубликовали опрос, результаты которого показали, что 49% участников не считают, что ментальное состояние Байдена позволяет ему работать президентом. Также опросы среди американцев показывают падение его рейтингов — с ноября они упали с 36 до 33%.

Россияне среди поступков Байдена больше всего выделили заявление в адрес Владимира Путина, когда американский лидер сказал, что считает его убийцей. Байден дал утвердительный ответ на вопрос интервьюера о том, считает ли он убийцей российского президента. Также запоминающимся поступком стал приказ убрать войска США из Афганистана.