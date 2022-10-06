Байден неприлично высказался во включенный микрофон | 360°

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Байден неприлично высказался во включенный микрофон

Президент США Байден выругался во время переговоров во Флориде

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Президент США Джозеф Байден опрометчиво применил вслух ненормативную лексику. Это произошло во время его переговоров с чиновником во Флориде. Об этом сообщило РИА «Новости».

Таким образом он продолжил свою речь, адресовавшуюся мэру Форт Мэйерс Бич Рэю Мерфи.

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«Никому не одолеть Байдена», — заявил американский лидер.

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После этого он допустил оплошность и продолжил монолог с использованием неприличных выражений. Байден обменялся репликами с собеседником после выступления.

Они обсудили предпринимаемые властями меры для помощи пострадавшим от урагана «Иан». Этот диалог стал частью трансляций американских телеканалов.

Это произошло потому, что около Байдена был включенный микрофон. Сам американский президент об этом не подумал.

Ранее обозреватель Fox News Жанин Пирро заявила, что глава США не отличается интеллектуальными способностями. Такой вывод она сделала потому, что Байден выглядит «полным дураком» на фоне решения ОПЕК+.

США

Джо Байден

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