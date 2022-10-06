Обозреватель Fox News высказалась об интеллектуальных способностях Джо Байдена | 360°

Мир 06 октября 2022, 04:53 Поделиться Telegram

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Viber Обозреватель Fox News высказалась об интеллектуальных способностях Джо Байдена Обозреватель Fox News Пирро высказалась об интеллекте Джо Байдена

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Американский президент Джо Байден выглядит «полным дураком» на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, заявила обозреватель Fox News Жанин Пирро.

ОПЕК+ 5 октября договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября. Такое решение было принято на фоне неопределенности на рынке из-за политической ситуации в мире. Пирро напомнила, что еще летом Байден просил крупнейших поставщиков нефти увеличить добычу черного золота.

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«Сейчас президент Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти», — заявила обозреватель.

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В итоге после решения ОПЕК+ Байден решил воспользоваться стратегическими резервами США, которые и без того истощились. Цены на бензин в очередной раз стали расти, что возмущает простых американцев. Автомобилисты «испытывают боль», когда заправляют свой транспорт топливом, а эксперты прогнозируют ухудшение ситуации.

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