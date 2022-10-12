Байден не увидел смысла во встрече с Путиным | 360°

Мир 12 октября 2022, 05:59 Поделиться Telegram

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Viber Байден не увидел смысла во встрече с Путиным Президент США Байден заявил об отсутствии смысла во встрече с президентом России Путиным Pxhere.com

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Американский президент Джо Байден заявил о том, что в данный момент не видит смысла во встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу CNN.

«Он действует жестоко, я думаю, он совершает военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент», — сказал Байден.

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Но несмотря на это, американский лидер заявил, что хотел бы поговорить с Путиным о судьбе баскетболистки из США Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в России.

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«Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: „я хочу поговорить о Грайнер“, то это возможно, но я не могу такого представить», — добавил Байден.

Бриттни Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево при попытке ввезти в Россию гашишное масло. Оно было спрятано в капсулу для вейпа. Во время оглашения приговора судья отметила, что 31-летняя американка признала свою вину.

В сентябре Байден принял в Белом доме родственников Бриттни Грайнер и Пола Уилана, также осужденного в России. Администрация президента США тогда не смогла объяснить родственникам осужденных требования российской стороны по обмену заключенными.

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