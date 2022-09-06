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Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Президент США Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма

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Американский лидер Джо Байден отказался включать Россию в список стран-спонсоров терроризма. Об этом он заявил после возвращения в Вашингтон из рабочей поездки, сообщило РИА «Новости».

«Нет», — коротко ответил резидент Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

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Представитель Госдепартамента США Джим О’Брайен заявил, что наделение России таким статусом может негативно отразиться на зерновой сделке.

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Полномочия именовать страны «спонсорами терроризма» принадлежат Госдепартаменту. Однако в Конгресс США внесли законопроект, дающий это право сенаторам.

В министерстве иностранных дел России предупреждали Вашингтон о последствиях такого решения. В случае включения РФ в американский список о двусторонних отношениях можно забыть, подчеркивали в ведомстве.

В США все громче слышна критика в адрес администрации Байдена из-за военной поддержки Украины. Деньги из бюджета, который наполняют простые американские налогоплательщики, идут в Киев.

Джо Байден

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