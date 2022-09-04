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Жизнь американцев назвали адом из-за «войны» Байдена с Россией

Правозащитник из США Барака: Байден превратил жизнь американцев в ад

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Президент США Джо Байден превратил жизнь американцев в ад, развязав «войну» с Россией. Жителям страны приходится платить за происходящее на Украине, заявил правозащитник Аджаму Барака.

«Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов долларов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», — написал американец в Twitter.

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Он подчеркнул, что простые жители США не должны расплачиваться за конфликт в чужой стране.

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Ранее Байден попросил конгресс выделить еще 11,7 миллиардов долларов для оказания военной помощи Украине. Президент планирует поставить на эту сумму вооружение в начале 2023 года. При этом он попросил выделить два миллиарда долларов на преодоления энергетического кризиса внутри США.

Байдена неоднократно критиковали за помощь Украине. Американский лидер выделяет миллиарды на оружие в то время как в стране продолжают расти цены. В конце августа Байден объявил о выделении Украине почти трех миллиардов долларов.

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