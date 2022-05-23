Байден назвал условие предоставления Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН

Япония может получить статус постоянного члена Совета безопасности ООН в случае проведения его реформы. Об этом во время прошедших переговоров с главой японского правительства Фумио Кисидой в Токио заявил президент США Джо Байден, сообщил телеканал NHK.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден выступил в поддержку стремления Японии укрепить собственную обороноспособность. Американский лидер подчеркнул, что сотрудничество США и Японии является краеугольным камнем стабильности мира и обстановки в Индо-Тихоокеанском регионе.

Визит Байдена в Токио вызвал негодование со стороны жителей Японии, во многих городах страны прошли митинги. Жители считают, что приезд президента США лишь усилит напряженность в отношениях с Китаем.

Саммит по безопасности пройдет в Токио 24 мая, в нем примут участие Байден, Кисида, премьер-министр Индии Нарендра Модра и лидер выигравшей парламентские выборы Австралийской лейбористской партии Энтони Альбанезе.