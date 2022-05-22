Японцы вышли на улицы с протестами из-за визита Байдена

Акция протеста против визита президента США Джо Байдена прошла в Японии. В ней приняли участие сотни людей. Японцы опасаются, что приезд американского лидера усилит напряженность в отношениях с Китаем. Об этом сообщил портал Yahoo News.

«Их [Токио и Вашингтона] действия крайне опасны. Япония и США пытаются вести агрессивную войну против Китая», — сказал организатор акции протеста Сюнкити Такаяма.

По мнению участников акции, будущий саммит Четырехстороннего диалога по безопасности, в котором примут участие главы Японии, США, Индии и Австралии, способен вызвать дополнительные осложнения во взаимодействии с Пекином, так как встреча представляет собой часть стратегии по борьбе с влиянием Китая в регионе.

Президент США Джо Байден совершает свой первый визит в Японию в качестве главы государства. Программа визита включает в себя переговоры с японским премьер-министром Фумио Кисидой и прием у императора Нарухито, а также встречу с родственниками японцев, похищенных спецслужбами Северной Кореи.

Саммит Четырехстороннего диалога по безопасности запланирован на вторник, 24 мая. Он пройдет в Токио, в нем будут участвовать также лидер выигравшей парламентские выборы Австралийской лейбористской партии Энтони Альбанезе и премьер-министр Индии Нарендра Модра.