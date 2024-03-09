Мир 09 марта 2024, 11:15 Байден назвал условие для дебатов с Трампом Президент Байден: проведение дебатов с Трампом будет зависеть от его поведения Kevin Dietsch - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент США Джо Байден поставил условие, при котором он сможет участвовать в дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. В частности, американский лидер примет решение в зависимости от поведения соперника, сообщило агентство Bloomberg.

«Это зависит от его поведения», — заявил Байден журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

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Президент США уклонился от прямого ответа на призыв Трампа принять участие в осенних теледебатах.

Трамп пригласил Байдена на публичный разговор 6 марта. Он согласен на дебаты с действующим президентом в любое время и любом месте.

Ранее СМИ узнали, с кем президент США советуется, когда нужно принять сложное решение. Как оказалось, американский лидер не доверяет консультациям специалистов Белого дома, а прислушивается к рекомендациям старых друзей.