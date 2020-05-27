Байден назвал Трампа «абсолютным дураком» за отсутствие маски

Президент США Дональд Трамп заявился на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски. Демократ Джо Байден заявил, что это демонстрация «ложной мужественности» и назвал своего главного конкурента на предстоящих выборах «абсолютным дураком».

«Он дурак, абсолютный дурак… Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни», — заявил кандидат в президенты США Джо Байден в эфире телеканала CNN.

Ведущая рассказала, что Трамп был на Дне Поминовения без маски, тогда как Байден закрыл лицо и надел очки. Позже американский президент ретвитнул фотографию своего соперника с этой церемонии и тем самым попытался принизить Байдена, демонстрируя свое отношение к необходимым мерам предосторожности во время пандемии как к слабости.

Трамп сделал репост фото Байдена со страницы политического аналитика Fox New Брита Хьюма. Он написал, что «это поможет объяснить, почему Трамп не носит маску на публике».

Ранее британская газета The Guardian опубликовала материал в котором объяснила, почему лидеров России, США, Великобритании и Бразилии в защитных масках в период пандемии никто не видел. По мнению журналистов издания, они слишком мужественны для этого.