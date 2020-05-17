Путина и Трампа назвали слишком мужественными, чтобы носить маски

«Все четверо — очень разные политики. Но их объединяет одна общая черта в их реакции на коронавирус: убеждение или предположение, по крайней мере на ранних стадиях пандемии, что принятие мер индивидуальной защиты от вируса как-то неприлично и противоречит их образам мачо-политиков», — сообщило издание.

Американский лидер Дональд Трамп не стал надевать маску даже во время визита на предприятие по производству этих средств защиты. Британский премьер вообще безрассудно пожимал всем руки во время визита в коронавирусную инфекционку (позже врачи найдут у него коронавирус), а президент Бразилии Жаир Болсонару в принципе не согласен с эффективностью социального дистанцирования и прочими ограничениями.

Президент России появляется в кадре без маски, но у него на это есть все основания. Средства защиты ему и не нужны, так как работает он последние недели преимущественно дистанционно и проводит все совещания по видеосвязи. Когда Владимир Путин посещал больницу в Коммунарке, он полностью облачился в костюм биозащиты — так что за своей безопасностью он следит.

Сейчас во многих регионах России ввели обязательный масочный режим. В транспорте, магазинах и других общественных местах появляться без этого средства защиты нельзя. За нарушение предусмотрен штраф.