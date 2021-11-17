Байден назвал себя делегацией от США на Играх в Пекине

Американский президент Джо Байден вновь удивил прессу оригинальным высказыванием. Журналисты ждали комментария о возможности присутствия делегации Соединенных Штатов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Байден же заявил, что сам является делегацией.

«Я — делегация», — сказал глава Белого дома. Его процитировало РИА «Новости».

Журналисты отметили, что не поняли заявление Байдена и не уверены, понял ли он вопрос. Больше президент никак не стал комментировать ситуацию.

Ранее газета The Washington Post написала, что администрация президента США может объявить бойкот Олимпиаде в Пекине. Несколько информированных источников издания заявили, что другого варианта поведения будет не может, ведь только так Штаты могут ответить Китаю на политику нарушения прав человека.

«Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу действий [КНР] в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также прав человека в более широком плане», — сказано в сообщении Белого дома о причинах возможного бойкота Олимпиады. Заявление привела газета «Известия».

Источники американской газеты уверены, что после онлайн-саммита президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина администрация Белого дома не будет откладывать объявление дипломатического бойкота.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В ней должны принять участие свыше трех тысяч спортсменов из 95 стран мира. Во время Игр будут разыграны 109 комплектов наград.