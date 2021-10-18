Огонь зимних Игр-2022 в Пекине зажгли в Древней Олимпии

В Древней Олимпии зажгли олимпийский огонь зимних Игр-2022. Соревнования пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Церемония началась с прибытия президентской гвардии на античный стадион. Затем там выступила президент Греции Катерина Сакелларопулу. На мероприятии также присутствовали президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос.

Из-за ситуации с коронавирусом зрителей на стадион не пустили — за исключением ограниченного списка официальных лиц. Раньше такие церемонии посещали тысячи зрителей.

Огонь зажгли на алтаре древнегреческого храма Геры. Это сделали жрицы, одетые в античные туники и сандалии. Факел Олимпиады вспыхнул от солнечных лучей с помощью параболического зеркала. Пламя появилось во время театрализованного обряда-представления, которое создали на основе древних традиций.

После зажжения огонь передадут первому факелоносцу — греческому горнолыжнику Иоаннису Антониу. Однако из-за коронавируса традиционной эстафеты также не будет — факел пронесут только от древнего стадиона до памятника основателю современных Олимпийских игр французскому барону Пьеру де Кубертену, который находится недалеко. Затем олимпийский огонь на ночь перевезут на афинский Акрополь.

Его передадут 19 октября китайской делегации на историческом стадионе «Панатинаикос» в рамках официальной церемонии. После этого его специальным чартерным рейсом доставят в Пекин.