Байден назвал обоснованными опасения американцев за его здоровье | 360°

Мир 25 октября 2022, 00:47 Байден назвал обоснованными опасения американцев за его здоровье Президент США Джо Байден признал «законным» беспокойство американцев о его здоровье РИА "Новости"

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Беспокойство в связи с возрастом главы государства вполне законно, но надо смотреть, как он справляется со своими обязанностями. Об этом президент США Джо Байден рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

«Я считаю, что вполне законно беспокоиться об этом — о возрасте, в том числе моем. Но лучший способ вынести какое-то решение — понаблюдать за мной. Становлюсь ли я медленнее, снизился ли мой темп», — объяснил американский лидер.

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По словам Байдена, «надо уважать судьбу», ведь завтра он может «заболеть и умереть».

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«Но что касается моей энергии, того, сколько я могу сделать, то люди должны видеть, есть ли у меня прежняя страсть, что раньше. Если они видят, что это так, то отлично, если нет, то они проголосуют против меня, скажут мне не выдвигаться снова», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о намерении участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. При этом он подчеркнул, что формально решение еще не принималось. Байден занял свой пост президента США в 78 лет и стал старейшим по возрасту лидером страны за всю ее историю.