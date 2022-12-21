Мир 21 декабря 2022, 00:15 Байден назвал мертвой ядерную сделку с Ираном Президент США Байден заявил о смерти ядерной сделки с Ираном РИА «Новости»

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Ядерная сделка с Ираном мертва, но официально об этом никто не объявит. Об этом на разошедшемся в социальных сетях видео заявил президент США Джо Байден. Автором ролика стал инженер из Калифорнии Деймон Магсуди. Он снял его 4 ноября на предвыборном митинге, куда приехал американский президент.

Одна из пришедших на встречу женщин попросила Байдена рассказать о будущем Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — соглашения 2015 года о сдерживании Тегерана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций.

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«Он мертв, но мы не собираемся объявлять об этом», — заявил Байден, добавив, что это долгая история.

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Женщина добавила, что люди не готовы договариваться с исламскими лидерами. На это президент США ответил, что прекрасно понимает ее расстройство, но Иран получит свое ядерное оружие.

СВПД в 2015 году заключили с Ираном пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция), а также Германия. В обмен на отказ от разработки ядерного оружия власти Исламской республики потребовали снятия санкций.

США вышли из СВПД в 2018 году по решению занимавшего тогда пост президента Дональда Трампа. После перехода Белого дома под власть демократов США решили вернуться в ядерную сделку. Лидер Ирана Хасан Роухани прокомментировал заявление американских властей словом: «Очнулись».