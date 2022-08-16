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    16 августа 2022, 10:35

    Иран ответил ЕС по проекту восстановления ядерной сделки — ISNA

    Агентство ISNA сообщило об ответе Ирана ЕС по проекту восстановления ядерной сделки

    Юлия Баранова

    Иран ответил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю на предложенный текст проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA.

    Ответ противоположной стороны Иран рассчитывает получить в течение двух дней.

    Большинство американских конгрессменов выступают против восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое заявление сделал экс-помощник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

    При этом экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт призвали президента США Джо Байдена не забывать о ядерной программе Ирана.

    Сделка «застряла в политической трясине» — американская администрация хочет включить в соглашение вопросы, не связанные с ядерной программой, а иранская потеряла к нему интерес и сейчас занята успехами по продаже нефти.

    Ирану пригрозили санкциями в случае поставок беспилотников России.