Иран ответил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю на предложенный текст проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA.

Ответ противоположной стороны Иран рассчитывает получить в течение двух дней.

Большинство американских конгрессменов выступают против восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое заявление сделал экс-помощник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

При этом экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт призвали президента США Джо Байдена не забывать о ядерной программе Ирана.

Сделка «застряла в политической трясине» — американская администрация хочет включить в соглашение вопросы, не связанные с ядерной программой, а иранская потеряла к нему интерес и сейчас занята успехами по продаже нефти.

Ирану пригрозили санкциями в случае поставок беспилотников России.