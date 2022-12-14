Спорт 14 декабря 2022, 01:40 Фигуристам из Канады разрешили составлять однополые дуэты Skate Canada: фигуристам одного пола разрешили составлять спортивные пары в Канаде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Федерация фигурного катания Канады разрешила выступать на соревнованиях страны однополым танцевальным дуэтам. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Перемены коснутся и терминологии. Если раньше к паре применяли понятия «пара» и «дуэт» и это означало «одна женщина — один мужчина», то теперь введут другие понятия. Спортсменов станут называть «фигурист А и фигурист Б», «ведомый и ведущий», «поднимающий и поднимаемый».

Реклама

По мнению президента федерации Карен Батчер, благодаря этому многие получат новые возможности посвятить себя спорту.

Реклама

«Барьеры пора устранить. Мы считаем, что решение сыграет большую роль в том, чтобы все гендерные идентичности признавались и принимались одинаково и без предубеждений», — сказала она.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии ТАСС назвала это событие «страшной глупостью и ерундой». И порадовалась, что мы живем не в Канаде. Она сказала, что ее этот вопрос не интересует. Ее волнует прежде всего то, как развить каждого спортсмена.