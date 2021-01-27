Байден и Порошенко стали фигурантами уголовных дел на Украине

Уголовные дела в отношении Петра Порошенко и Джо Байдена открыли на Украине. Об этом заявил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань.

Он рассказал, что 22 января, спустя два дня после инаугурации Джо Байдена, на его клиента и на Байдена завели уголовные дела. Якобы политики вмешивались в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина.

Защитник назвал открытия уголовных дел провокацией, их цель — разрушить стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной. Об этом написал «Интерфакс - Украина».

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач в прошлом году опубликовал датированные 2016 годом аудиозаписи, где разговор якобы ведут Порошенко и Байден. Будучи тогда вице-президентом США Байден предлагал на тот момент президенту Украины один миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Уже в 2021 году Деркач заявил, что Порошенко сам записывал свои разговоры с Байденом. По словам депутата, всего в его распоряжении записи пяти-шести часов разговоров между бывшем президентом Украины и другими высокопоставленными лицами.

Однако для Порошенко есть и хорошие новости. Как написала «Газета.ru», дело о злоупотреблении властью в его отношении закрыли.