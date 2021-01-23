Происхождение записи разговора Байдена и Порошенко раскрыли на Украине

Петр Порошенко сам записывал свои разговоры с высокопоставленными лицами разных государств, когда занимал пост президента Украины. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, который опубликовал записи общения экс-лидера страны и нового главы США Джо Байдена.

Слова Деркача процитировала «Страна.ua». Депутат рассказал, что получил пленки с записями разговоров благодаря украинским журналистам-расследователям. Он уверен, что бывший президент Порошенко самостоятельно вел записи своих диалогов с высокопоставленными лицами разных стран.

По словам Деркача, в общей сложности в его распоряжении оказались пленки продолжительностью пять-шесть часов — из них опубликовано только 45 минут общения. До сих пор не выложены записи, которые касаются суверенитета, событий в Донбассе и взаимоотношений с европейскими партнерами страны. При этом Деркач уверен, что записи подлинные, а недавние санкции Министерства финансов США это лишь подтверждают.

«Пленок много. Байден просто в страшном сне не мог представить, что Порошенко будет его писать в администрации для личного архива. Такие вещи просто не делаются с точки зрения культуры государственности. Но Петр Алексеевич в своем стиле поступил», — отметил Деркач.

Депутат объяснил также, почему журналисты не оставили себе этот эксклюзив. Он отметил, что в стране не расследовали ни одно дело об убийстве представителей СМИ, а журналисты — живые люди, которые боятся возможных последствий. Деркач рассказал, что уже передал пленки на экспертизу в рамках уголовного процесса. Он добавил, что Государственное бюро расследований передало дело в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

«Аккурат после голосования выборщиков в США, под елочку, 30 декабря НАБУ попыталось закрыть это дело по пленкам и измене родине гражданина Порошенко. Мы уже подали в суд и не дадим закрыть это уголовное производство», — подчеркнул он.