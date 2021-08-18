Байден и Джонсон договорились о саммите G7 по Афганистану

Онлайн-саммит G7 состоится на следующей неделе. О его проведении во время телефонной беседы договорились президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Основная тема встречи — ситуация в Афганистане.

«Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход [к ситуации в Афганистане]. <…> Они высоко оценили храбрость и профессионализм своих военных и гражданского персонала, которые работают плечом к плечу в Кабуле над эвакуацией своих граждан и граждан Афганистана», — привел ТАСС текст сообщения Белого дома.

В пресс-службе добавили, что Байден и Джонсон подтвердили необходимость тесного взаимодействия союзников и партнеров по политике в отношении Афганистана. Главы договорились вместе решать проблемы с гуманитарной помощью и поддерживать беженцев.

Накануне Байден заявил, что ничуть не жалеет о выводе американских войск из Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп назвал это решение самым большим унижением в истории страны и предупредил об ужасных временах для Соединенных Штатов.