Байден и Джонсон вздремнули на климатическом саммите в Глазго. Видео

Журналист The Washington Post Зак Браун распространил в соцсетях видео, снятое на климатическом саммите в Глазго. На ролике видно, как присутствовавший на встрече президент США Джозеф Байден прикрывает глаза во время выступления. Затем к нему подходит сотрудник и «будит» его каким-то вопросом.

Зак Браун подписал видео: «Байден, кажется, уснул во время вступительной речи на COP26». Ролик набрал более 10 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев. Некоторые пользователи заявили, что Байден не может управлять Белым домом. Комментаторы задались вопросом, что ему сказал помощник, когда разбудил? Некоторые признались, что в такие моменты говорят детям, что просто отдыхают.

Другие пользователи напомнили, что Байдену 80 лет, у него напряженный график и он имеет право немного отдохнуть. Тем более, что он был в защитной маске, которая ограничивает поступление кислорода в легкие. К тому же вступительные заявления обычно очень скучные.

Добавило огонька в беседу публикация фото премьер-министра Бориса Джонсона, который тоже решил вздремнуть на климатическом саммите. В комментариях отметили, что на встрече, очевидно, наблюдалось «массовое похмелье».

«Глазго — прекрасное место с великолепной ночной жизнью. Я провел там много отличных вечеров, а на следующий день чувствовал последствия. Но мне никогда не нужно было присутствовать на международной глобальной конференции», — подчеркнул один из комментаторов.

Спящий Байден уже оказывался предметом для многочисленных шуток в 2011 году, когда уснул на докладе тогдашнего президента США Барака Обамы о дефиците бюджета страны. В разное время засыпал на скучных дипломатических встречах и президент Турции Реджеп Эрдоган.