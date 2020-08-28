Байден готов провести дебаты вопреки мнениям в конгрессе

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден заявил, что готов к дебатам с президентом Дональдом Трампом. Он сделал такое заявление, после того, как его соратница по партии спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила против этого.

Как сообщает газета «Известия», демократ Ненси Пелоси выступила против дебатов Байдена и Трампа, потому что последний не соответствует образу, который «хотя бы у кого-то ассоциируется с правдой, данными и фактами».

Кроме того, Пелоси опасается, что действующий президент будет вести себя недостойно. Поэтому она предложила провести отдельные мероприятия для каждого из кандидатов, на которых они могли бы ответить на вопросы.

Сам Байден напротив заявил о готовности участвовать в дебатах.

«Нет… Я собираюсь дебатировать с ним… Я буду факт-чекером (проверяющим факты — прим. ред.) на сцене во время дебатов с ним», — сказал Байден в беседе с MSNBC.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября. На днях Трамп заявил, что если победит Байден страну ждут развалины и много крови.