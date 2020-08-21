Трамп рассказал об ужасных последствиях избрания Байдена президентом
Дональд Траамп, президент США, заявил, что в случае победы Джо Байдена на предстоящих выборах страну ждут развалины и много крови. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Соответствующее заявление нынешний лидер США сделал во время своего выступления перед избирателями в Пенсильвании.
Трамп выразил мнение, что его соперник по выборам является «худшим кошмаром» для американских граждан. Он также подчеркнул, что если американцы выберут Байдена, то страну охватит волна беспорядков.