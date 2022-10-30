Байден досрочно отдал свой голос на промежуточных выборах в конгресс | 360°

Мир 30 октября 2022, 01:06 Байден досрочно отдал свой голос на промежуточных выборах в конгресс Президент США Байден досрочно принял участие в промежуточных выборах в конгресс РИА "Новости"

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Президент США Джо Байден решил досрочно проголосовать на промежуточных выборах в конгресс. Такой информацией поделился Белый дом, написал ТАСС.

На избирательный участок в Уилмингтоне (штат Делавэр) американский лидер приехал в компании своей 18-летней внучки Натали. Кстати, юная родственница Байдена впервые принимает участие в выборах.

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Промежуточные выборы в конгресс пройдут 8 ноября. На них выберут 435 членов Палаты представителей и треть сенаторов. У республиканцев есть шанс увеличить представительство в обеих палатах законодательного органа.

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Соединенные Штаты будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс, сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, сейчас он со всех сторон слышит про растущую поддержку Украины в США.