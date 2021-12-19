Байден дал четыре недели на предотвращение российского вторжения на Украину

У администрации Белого дома есть «окно в четыре недели», чтобы предотвратить вторжение России на Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова со ссылкой на высокопоставленного чиновника привела телекомпания CNN.

По имеющимся данным, американский президент поручил своей команде использовать все возможные инструменты для предотвращения гипотетической атаки. Как отметил источник телеканала, действия властей США являются «очень продуманными». Введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на Украине санкции были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных государственных фирм РФ.

Также собеседник телеканала рассказал, что когда Байден был вице-президентом у Барака Обамы, тот отверг его намерение вооружить Украину и ввести санкции в отношении России. Однако заступив на пост президента, Байден решил все делать иначе и действовать с помощью экономических санкций, а не оружия.

Ранее сообщалось, что в США позицию Байдена по России сочли путем к политическому кризису.