Внешняя политика США в отношении РФ негативно сказывается на внутренней политике Штатов, поскольку она не совпадает с так называемым «предвыборным антироссийским курсом демократов». Такое мнение представлено в материале обозревателя агентства Bloomberg Эли Лейк.

В материале отмечается, что демократы на протяжении четырех лет позиционировали себя в качестве «антироссийских ястребов», делая это в противовес президенту Дональду Трампу, которого они считали «лакеем Путина».

«Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента», — подчеркивает автор.

Лейк пишет, что предвыборная кампания кандидата от демократов во многом строилась на «навязчивой идее», что Трамп состоит в сговоре с РФ. В этой связи нынешний глава государства Джо Байден в глазах страны должен был стать проводником гораздо более жесткой линии против России. В числе прочего, чрезмерно мягкой оппоненты Байдена считают его политику в отношении «Северного потока — 2».

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о том, что действующий президент США 79-летний Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Очередные выборы президента в Америке пройдут в 2024 году.