Мир 30 апреля 2023, 09:41 Байден бросил камень в огород Илона Маска Президент США Байден пошутил над Илоном Маском с намеком на неудачу с Twitter Unsplash

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Президент США Джо Байден пошутил над основателем SpaceX миллиардером Илоном Маском, намекнув на неудачную политику по управлению компанией Twitter. Деловые способности бизнесмена американский лидер оценил, выступая на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, сообщил ТАСС.

Байден рассказал присутствующим, что обожает «Национальное общественное радио» США. И тут же отметил, что оно нравится не всем.

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В качестве примера политик привел высказывания Маска в Twitter о том, что это радио следовало бы лишить финансирования.

«Лучший способ заставить „Национальное общественное радио“ исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил», — пошутил Байден.

Он добавил, что сказанное им «в большей степени правда», чем думают участники приема.

Ранее сделку по покупке Twitter Илоном Маском раскритиковал сооснователь этой соцсети Джек Дорси.