Мир 29 апреля 2023, 19:41 «Все пошло не так». Дорси раскритиковал Маска за покупку Twitter Сооснователь Twitter Дорси раскритиковал сделку компании с Илоном Маском Unsplash

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Сооснователь Twitter Джек Дорси выступил с критикой в адрес основателя SpaceX миллиардера Илона Маска, который стал новым владельцем сети микроблогов. Претензии касались и самой сделки по продаже Twitter Маску, и его политики на посту главы компании, сообщил Forbes.

«Все пошло не так», — так Дорси охарактеризовал продажу Маску Twitter за 44 миллиардов долларов.

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Своим мнением он поделился в соцсети Bluesky. На вопрос, можно ли назвать Маска лучшим главой Twitter, он дал отрицательный ответ.

«Я также не думаю, что он (Маск — прим. ред.) поступил правильно, когда понял, что это неудачный момент [для покупки Twitter]», — добавил Дорси.

По его словам, правлению соцсети не следовало заставлять бизнесмена совершить сделку. Twitter, добавил Дорси, не смог бы существовать как публичная компания.

«Вы бы предпочли, чтобы [Twitter] купили какие-то хедж-фонды или люди с Уолл-стрит?» — поинтересовался Дорси.