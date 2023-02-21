Важное 21 февраля 2023, 12:46 Путин отметил, что инциаторы санкций против России «наказали сами себя» Президент РФ Путин: антироссийские санкции ударили по их инициаторам

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Запад наказал сам себя, пытаясь развернуть против России «экономический фронт». Об этом заявил президент Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию.

«Запад развернул не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется. Инициаторы санкций наказывают сами себя: спровоцировали в своих странах инфляцию, рост цен, закрытие предприятий, кризис. А своим гражданам говорят, что виноваты во всем русские», — заметил Путин.

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Запад пытался разорвать связи с Россией и лишить ее доступа к экспортным рынкам, продолжил президент. Он напомнил о воровстве российских валютных резервов, попытках обвалить рубль, спровоцировать разрушительную инфляцию.

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«Их цель — „заставить страдать наших граждан“, это прямая цитата. Вот такие гуманисты, они хотят заставить народ страдать и дестабилизировать наше общество изнутри», — указал Путин.

Он добавил: благодаря совместной работе правительства, парламента, банка России, делового сообщества, трудовых коллективов удалось обеспечить устойчивость экономической ситуации, защитить россиян, сохранить рабочие места, поддержать финансовую систему, предпринимателей. По итогам 2022 года валовый внутренний продукт снизился всего на 2,1% вопреки более пессимистичным прогнозам. Доля рубля в международных расчетах удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран — больше половины.

«Это не мы сокращаем расчеты в долларах, они все делают своими руками. Есть такое выражение: пушки вместо масла. Оборона — важнейший приоритет, но мы не должны повторять ошибок прошлого, разрушать экономику», — подчеркнул Владимир Путин.

У России есть все для того, чтобы и обеспечить безопасность, и создать условия для уверенного развития страны. Именно в этой логике она «действует и будет действовать», резюмировал президент.

Выступая перед Федеральным собранием, Владимир Путин также отметил, что сейчас сложное для страны рубежное время, когда определяется ее будущее. Он затронул тему начала спецоперации на Украине, отметив, что США и НАТО играли с Россией «краплеными картами»: пока она искренне старалась уладить вопрос мирным путем, Украину готовили к войне. Путин констатировал, что России хотят нанести стратегическое поражение, то есть «покончить с ней», и страна отреагирует на это.

Также глава государства предложил создать фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации.