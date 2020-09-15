Бахрейн и ОАЭ заключили соглашение о нормализации отношений с Израилем

Сегодня в Вашингтоне согласовали договор о нормализации отношений Бахрейна и ОАЭ с Израилем. Его подписали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе министрами иностранных дел Бахрейна и ОАЭ Абделем Латыф аз-Зайяни и Абдаллой бен Зейд аль-Нахайян.

На церемонии присутствовал и президент США Дональд Трамп. Все лидеры стран заявили, что это историческое событие, которое положит начало «новой эре» на Ближнем Востоке.

Нетаньяху заявил, что примеру Бахрейна и ОАЭ скоро последуют и другие арабские страны, что «положит конец арабо-израильскому конфликту». О конкретном содержании соглашения пока ничего не известно.

О намерении стран нормализовать отношения сообщил Трамп в своем Twitter-аккаунте 11 сентября. Ожидается, что Израиль приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Ранее 13 августа соглашение о нормализации отношения подписали ОАЭ и Израиль.