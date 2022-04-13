«Постаревшая Родина-Мать»: бабушка с красным знаменем из Украины вдохновила русского поэта
Русскоязычный поэт из Казахстана Гаммер посвятил стихотворение бабушке с красным знаменем
Разошедшееся по Сети видео с пожилой жительницей Донбасса, которая вышла с советским знаменем в руках к «русским», как она думала, вдохновило многих деятелей искусства. Люди начали выкладывать рисунки со старушкой и рисовать граффити. Русскоязычный поэт из казахстанского города Павлодара Александр Гаммер не остался в стороне и написал стихотворение, посвященное пожилой женщине.
Свое произведение автор назвал «Непокорная». «360» публикует его с разрешения автора.
Не склонясь перед смертью и муками,
Как Спаситель в терновом венке,
Ты стоишь пред безумными внуками
С красным флагом в дрожащей руке.
Светом внутренним вся озаренная,
Разве можно тебя не узнать?
Непокорная, непокорная,
Постаревшая Родина-Мать.
По желанью безбожному, властному
Флаг Победы растоптан у ног.
Не пристанет к полотнищу красному
Грязь с нацистских кровавых сапог.
Невысокая русская женщина,
Постаревшая Родина-Мать,
Флагу этому Богом завещано
Над рейхстагами реять опять.
Глянь в глаза ее ясные, впалые,
В эту боль за славянский народ,
А за нею пожарами алыми
Обновленное Солнце встает.
Стихотворение автор опубликовал в социальных сетях. В комментариях пользователи написали, что бабушка стала символом несгибаемой воли к победе.
«До мурашек прямо. Неужели Запад не видит страдания людей? И это в XXI веке. Осталось ли в людях что-то человечное или глаза застилает власть и вседозволенность?» — написал один из пользователь.
Другой комментатор добавил, что покажет стихотворение детям, чтобы они прочитали его на День Победы.
«Спасибо. Очень трогательно, до слез обидно за стареньких людей, которые уже это проходили и вот снова столкнулись с беспределом и грязью», — прокомментировал стихотворение один из читателей.
Большинство отметили, что в жизни пожилой женщины много лет назад фашизм оставил свой след. Но никто не думал, что ей придется пережить его снова. Комментаторы заявили, что бабушка достойна государственной награды.
На разошедшемся в Сети видео зафиксирована встреча украинских солдат и пожилой жительницей Донбасса. Военные передали старушке пакет с консервами, а знамя забрали и начали топтать. Увидев такое надругательство, бабушка вернула продукты и заявила, что за это знамя воевали ее родители.