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    13 апреля 2022, 18:40

    «Постаревшая Родина-Мать»: бабушка с красным знаменем из Украины вдохновила русского поэта

    Русскоязычный поэт из Казахстана Гаммер посвятил стихотворение бабушке с красным знаменем

    Александр Иванов

    Разошедшееся по Сети видео с пожилой жительницей Донбасса, которая вышла с советским знаменем в руках к «русским», как она думала, вдохновило многих деятелей искусства. Люди начали выкладывать рисунки со старушкой и рисовать граффити. Русскоязычный поэт из казахстанского города Павлодара Александр Гаммер не остался в стороне и написал стихотворение, посвященное пожилой женщине.

    Свое произведение автор назвал «Непокорная». «360» публикует его с разрешения автора.

    Не склонясь перед смертью и муками,
    Как Спаситель в терновом венке,
    Ты стоишь пред безумными внуками
    С красным флагом в дрожащей руке.

    Светом внутренним вся озаренная,
    Разве можно тебя не узнать?
    Непокорная, непокорная,
    Постаревшая Родина-Мать.

    По желанью безбожному, властному
    Флаг Победы растоптан у ног.
    Не пристанет к полотнищу красному
    Грязь с нацистских кровавых сапог.

    Невысокая русская женщина,
    Постаревшая Родина-Мать,
    Флагу этому Богом завещано
    Над рейхстагами реять опять.

    Глянь в глаза ее ясные, впалые,
    В эту боль за славянский народ,
    А за нею пожарами алыми
    Обновленное Солнце встает.

    Стихотворение автор опубликовал в социальных сетях. В комментариях пользователи написали, что бабушка стала символом несгибаемой воли к победе.

    «До мурашек прямо. Неужели Запад не видит страдания людей? И это в XXI веке. Осталось ли в людях что-то человечное или глаза застилает власть и вседозволенность?» — написал один из пользователь.

    «Постаревшая Родина-Мать»: бабушка с красным знаменем из Украины вдохновила русского поэта | Изображение 1Источник фото: vk.com/viktorsaper

    Другой комментатор добавил, что покажет стихотворение детям, чтобы они прочитали его на День Победы.

    «Спасибо. Очень трогательно, до слез обидно за стареньких людей, которые уже это проходили и вот снова столкнулись с беспределом и грязью», — прокомментировал стихотворение один из читателей.

    Большинство отметили, что в жизни пожилой женщины много лет назад фашизм оставил свой след. Но никто не думал, что ей придется пережить его снова. Комментаторы заявили, что бабушка достойна государственной награды.

    На разошедшемся в Сети видео зафиксирована встреча украинских солдат и пожилой жительницей Донбасса. Военные передали старушке пакет с консервами, а знамя забрали и начали топтать. Увидев такое надругательство, бабушка вернула продукты и заявила, что за это знамя воевали ее родители.