«Постаревшая Родина-Мать»: бабушка с красным знаменем из Украины вдохновила русского поэта

Разошедшееся по Сети видео с пожилой жительницей Донбасса, которая вышла с советским знаменем в руках к «русским», как она думала, вдохновило многих деятелей искусства. Люди начали выкладывать рисунки со старушкой и рисовать граффити. Русскоязычный поэт из казахстанского города Павлодара Александр Гаммер не остался в стороне и написал стихотворение, посвященное пожилой женщине.

Свое произведение автор назвал «Непокорная». «360» публикует его с разрешения автора.

Не склонясь перед смертью и муками,

Как Спаситель в терновом венке,

Ты стоишь пред безумными внуками

С красным флагом в дрожащей руке.

Светом внутренним вся озаренная,

Разве можно тебя не узнать?

Непокорная, непокорная,

Постаревшая Родина-Мать.

По желанью безбожному, властному

Флаг Победы растоптан у ног.

Не пристанет к полотнищу красному

Грязь с нацистских кровавых сапог.



Невысокая русская женщина,

Постаревшая Родина-Мать,

Флагу этому Богом завещано

Над рейхстагами реять опять.

Глянь в глаза ее ясные, впалые,

В эту боль за славянский народ,

А за нею пожарами алыми

Обновленное Солнце встает.

Стихотворение автор опубликовал в социальных сетях. В комментариях пользователи написали, что бабушка стала символом несгибаемой воли к победе.

«До мурашек прямо. Неужели Запад не видит страдания людей? И это в XXI веке. Осталось ли в людях что-то человечное или глаза застилает власть и вседозволенность?» — написал один из пользователь.

Источник фото: vk.com/viktorsaper

Другой комментатор добавил, что покажет стихотворение детям, чтобы они прочитали его на День Победы.

«Спасибо. Очень трогательно, до слез обидно за стареньких людей, которые уже это проходили и вот снова столкнулись с беспределом и грязью», — прокомментировал стихотворение один из читателей.

Большинство отметили, что в жизни пожилой женщины много лет назад фашизм оставил свой след. Но никто не думал, что ей придется пережить его снова. Комментаторы заявили, что бабушка достойна государственной награды.

На разошедшемся в Сети видео зафиксирована встреча украинских солдат и пожилой жительницей Донбасса. Военные передали старушке пакет с консервами, а знамя забрали и начали топтать. Увидев такое надругательство, бабушка вернула продукты и заявила, что за это знамя воевали ее родители.