Бабочка размером с птицу завелась в Чернобыле

Бабочка голубая ленточница (catocala fraxini) сама прилетела в научный отдел биосферного заповедника. Она является одной из крупнейших в Европе — ее занесли в Красную книгу Украины как исчезающий вид.

Ленточница активна в ночное время и летит на свет. Так она залетела «на огонек» и к ученым. После прекращения дождей бабочку перенесут на ее любимое дерево — тополь.

Биосферный заповедник занимает большую часть чернобыльской зоны отчуждения. Он появился в 2016 году, и с тех пор является самым крупным на Украине.

В последние годы вблизи взорвавшейся Чернобыльской АЭС развивается легальный туризм. Путешественники посещают застывшие в 1980-х заброшенные города Припять и Чернобыль, где живут вахтовики, обслуживающие станцию. Недавно по зоне отчуждения решили проложить веломаршрут протяженностью 45 километров.