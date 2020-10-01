В Чернобыле появится веломаршрут. Но для проезда по нему есть условия
Веломаршрут протяженностью 45 километров впервые проложат по территории зоны отчуждения в Чернобыле, сообщило правительство Украины. Но проехать по нему можно будет только в сопровождении двух сопровождающих.
Маршрут будет проходить от контрольно-пропускного пункта «Зеленый мыс» через села Куповатое, Опачичи, Оташев — до деревни Плютовище. Сейчас власти заняты устройством велотрека и площадок для отдыха.
Велосипедное сообщество Украины проверило маршрут, отметив его особенности и уровень радиации. Представители госпредприятия «Экоцентр» сообщили, что контрольные уровни возможного облучения не превышают норму.
В прошлом году Владимир Зеленский принял решение об открытии Чернобыльской зоны для туристов. По его мнению, это поможет ликвидировать огромные очереди на КПП, и поумерит аппетиты коррупционеров, которые раньше наживались на продаже билетов в зону.
Источник фото: сайт правительства Украины