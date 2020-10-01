В Чернобыле появится веломаршрут. Но для проезда по нему есть условия

Маршрут будет проходить от контрольно-пропускного пункта «Зеленый мыс» через села Куповатое, Опачичи, Оташев — до деревни Плютовище. Сейчас власти заняты устройством велотрека и площадок для отдыха.

Велосипедное сообщество Украины проверило маршрут, отметив его особенности и уровень радиации. Представители госпредприятия «Экоцентр» сообщили, что контрольные уровни возможного облучения не превышают норму.

В прошлом году Владимир Зеленский принял решение об открытии Чернобыльской зоны для туристов. По его мнению, это поможет ликвидировать огромные очереди на КПП, и поумерит аппетиты коррупционеров, которые раньше наживались на продаже билетов в зону.