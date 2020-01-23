Бабченко раскритиковал речь Зеленского в Давосе

Своим мнением Бабченко поделился в личном блоге на LifeJournal.

«Подумаешь, поржали там, ну подумаешь, поржали здесь, ну подумаешь, испанский стыд стабильно раз в неделю…», — заметил журналист.

Он обратил внимание на то, что предупреждал жителей Незалежной о таком будущем.

«Вы помните, дебилы, что вас именно об этом и предупреждали? Вы помните, что я на коленях ползал, в уши орал — очнитесь, что вы делаете? А теперь можете сливать воду», — написал Бабченко.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский подчеркнул, что при желании всех сторон война в Донбассе прекратится «завтра».