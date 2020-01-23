    23 января 2020, 15:19

    Бабченко раскритиковал речь Зеленского в Давосе

    Ольга Ситникова

    Российского писателя и журналиста Аркадия Бабченко разозлило выступление президента Украины Владимира Зеленского на Давосском форуме. Об этом сообщил «Царьград».

    Своим мнением Бабченко поделился в личном блоге на LifeJournal.

    «Подумаешь, поржали там, ну подумаешь, поржали здесь, ну подумаешь, испанский стыд стабильно раз в неделю…», — заметил журналист.

    Он обратил внимание на то, что предупреждал жителей Незалежной о таком будущем.

    «Вы помните, дебилы, что вас именно об этом и предупреждали? Вы помните, что я на коленях ползал, в уши орал — очнитесь, что вы делаете? А теперь можете сливать воду», — написал Бабченко.

    Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский подчеркнул, что при желании всех сторон война в Донбассе прекратится «завтра».