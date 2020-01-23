Грозится закончить войну «хоть завтра» и просится в Евросоюз. Зеленский выступил в Давосе при пустом зале

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если все стороны захотят завершить конфликт, война в Донбассе может прекратиться «завтра». Однако признался, что полностью прекратить стрельбу на юге страны ему не удалось.

В ходе дискуссии с учредителем и президентом форума Клаусом Швабом он добавил, что несмотря на тот факт, что война идет на украинской территории, «мы в своем мозгу понимаем, что готовы ее прекратить сегодня».

«Я уверен, что, если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

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Зеленский радушно пригласил на Украину инвесторов и посулил пятилетние налоговые каникулы тем, кто купит объекты приватизации на сумму от десяти миллионов долларов.

Каждому инвестору, который «приведет» в страну от 100 миллионов долларов, Киев обеспечит отдельный контракт с государством, менеджера, который говорит на пяти языках и круглосуточно доступен.

Несмотря на то, что на выступлении Зеленского в зале подремывали полтора десятка человек, украинский президент сделал весьма щедрое и выгодное предложение Евросоюзу.

Зеленский сообщил о своих амбициозных планах. По его словам, Украина вскоре станет лидером Восточной и Центральной Европы.

«Украина — именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать Меккой Восточной Европы и Центральной Европы», — заявил президент. Он подчеркнул, что для процветания и благоденствия Киеву не хватает самой малости — Украина «недоинвестированная и недолюбленная».

«Мировая экономика, находящаяся на грани нового глобального кризиса, требует экономического чуда. Украина — именно то место, где случаются чудеса. И моя цель — чтобы рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Так что присоединяйтесь», — добавил Зеленский.

Он даже позволил себе каламбур — когда одна страна из Евросоюза exit, почему бы не enter туда другую?

Как и положено важному государственному мужу, Владимир Зеленский авторитетно «допустил» проведение переговоров в Израиле с российским президентом Владимиром Путным. Он заявил, что необходимо обсудить вопрос по обмену пленными.

Зеленский, видимо, забыл, что Кремль уже ответил на его просьбу о встрече в публичном пространстве, и допустил лишь беседу «на ногах».

Зеленскому, после заигрываний Украины с радикалами, не дали выступить на 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Он было пожаловался израильским СМИ, что это несправедливо, но МИД страны осудил прославление лиц, ответственных за убийства евреев на Украине.

На фоне эпичных заявлений Зеленского сообщение главы МИД Вадима Пристайко о встрече с вице-президентом Apple Лизой Перес прошло почти незамеченным. Компания всерьез решила выйти на рынок страны, и стороны прорабатывают защиту прав интеллектуальной собственности, «серые продажи», а также некие «важные аспекты политического характера».