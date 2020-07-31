Азиатские модели попозировали с советскими учебниками по металловедению

В Twitter появился необъяснимый и одновременно привлекающий внимание тред — азиатские модели задумчиво и романтично позируют со старыми советскими учебниками. Подобные снимки в социальной сети собирает пользователь под ником «Самурай фруктовый удар».

Среди книжек, которые для фотосессии выбрали модели, есть учебник по металловедению, по физике, геометрии и даже руководство по ремонту экскаватора. Некоторые девушки непринужденно листают книги, а кто-то держит очередное советское издание так, как будто это настольный роман с несчастно влюбленными героями.

Создательница треда — русскоязычная девушка под ником «Самурай фруктовый удар». Пользовательница находит снимки в китайской соцсети Weibo. Она собирает фотографии уже несколько лет, но публиковать их начала только сейчас.

Ранее еще одна пользовательница Twitter рассказала о том, что самое сложноt для иностранцев, которые учат русский язык — мемы. И для примера привела несколько фраз в которых переставила первые буквы в словосочетаниях. Так девушка запустила новый тред, в котором другие юзеры переставляли первый буквы и делились тем, что из этого вышло.