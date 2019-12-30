«Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами

Русский язык иностранцам выучить сложно, но одна из пользовательниц Twitter решила, что самым сложным для людей говорящих на других языках станут мемы. В качестве примера она привела абсурдные анаграммы с перестановкой первых букв слова. В итоге получился тред, где появились те, кто объяснил, что таким образом развлекаются те, кто владеет английским и немецким языками в совершенстве.

В комментариях тут же привели пример своих родителей, которые вполне могут спутать и смешать буквы в словах.

Источник фото: Twitter.com

Вспомнилась классическая детская присказка с перестановкой букв. Для некоторых она стала открытием.

Источник фото: Twitter.com

Классика остается навсегда.

Источник фото: Twitter.com

Некоторых ошибка не смутила.

Источник фото: Twitter.com

Создателей анаграмм так просто не остановить.

Источник фото: Twitter.com

Однако выяснилось, что так развлекаются не только в России. Но и те, кто говорят по-немецки.

Источник фото: Twitter.com

И по-английски.

Источник фото: Twitter.com

Перевести начальные мемы на иностранный язык тоже ничего не стоит.

Источник фото: Twitter.com

Не менее смешными оказались мемы с картинками, которые застявят иностранцев, изучающих русский язык биться в конвульсиях — не меньше.

Источник фото: Twitter.com