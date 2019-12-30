30 декабря 2019, 01:00
«Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами
Русский язык иностранцам выучить сложно, но одна из пользовательниц Twitter решила, что самым сложным для людей говорящих на других языках станут мемы. В качестве примера она привела абсурдные анаграммы с перестановкой первых букв слова. В итоге получился тред, где появились те, кто объяснил, что таким образом развлекаются те, кто владеет английским и немецким языками в совершенстве.
В комментариях тут же привели пример своих родителей, которые вполне могут спутать и смешать буквы в словах.
Вспомнилась классическая детская присказка с перестановкой букв. Для некоторых она стала открытием.
Классика остается навсегда.
Некоторых ошибка не смутила.
Создателей анаграмм так просто не остановить.
Однако выяснилось, что так развлекаются не только в России. Но и те, кто говорят по-немецки.
И по-английски.
Перевести начальные мемы на иностранный язык тоже ничего не стоит.
Не менее смешными оказались мемы с картинками, которые застявят иностранцев, изучающих русский язык биться в конвульсиях — не меньше.