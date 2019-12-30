    30 декабря 2019, 01:00

    «Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами

    Анатолий Минкин

    Русский язык иностранцам выучить сложно, но одна из пользовательниц Twitter решила, что самым сложным для людей говорящих на других языках станут мемы. В качестве примера она привела абсурдные анаграммы с перестановкой первых букв слова. В итоге получился тред, где появились те, кто объяснил, что таким образом развлекаются те, кто владеет английским и немецким языками в совершенстве.
    «Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами

    В комментариях тут же привели пример своих родителей, которые вполне могут спутать и смешать буквы в словах.

    «Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами | Изображение 1
    Источник фото: Twitter.com

    Вспомнилась классическая детская присказка с перестановкой букв. Для некоторых она стала открытием.

    «Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами | Изображение 2
    Источник фото: Twitter.com

    Классика остается навсегда.

    «Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами | Изображение 3
    Источник фото: Twitter.com

    Некоторых ошибка не смутила.

    «Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами | Изображение 4
    Источник фото: Twitter.com

    Создателей анаграмм так просто не остановить.

    «Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами | Изображение 5
    Источник фото: Twitter.com

    Однако выяснилось, что так развлекаются не только в России. Но и те, кто говорят по-немецки.

    «Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами | Изображение 6
    Источник фото: Twitter.com

    И по-английски.

    «Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами | Изображение 7
    Источник фото: Twitter.com

    Перевести начальные мемы на иностранный язык тоже ничего не стоит.

    «Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами | Изображение 8
    Источник фото: Twitter.com

    Не менее смешными оказались мемы с картинками, которые застявят иностранцев, изучающих русский язык биться в конвульсиях — не меньше.

    «Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами | Изображение 9
    Источник фото: Twitter.com
    «Чачка пипсов и сакет пухариков». Или как сломать мозг иностранцу сложными русскими мемами | Изображение 10
    Источник фото: Twitter.com