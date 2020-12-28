Азербайджан заявил о гибели своего военного в Карабахе

В нем сказано, что армянская сторона напала на подразделения армии Азербайджана около села Агдам (Акаку) Ходжавендского района.

«В результате нападения погиб военнослужащий азербайджанской армии, солдат Ганбаров Эльмир Райиль оглу получил ранение», — говорится в тексте.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. Уточняется, что «все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки» были уничтожены. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что если подобное повторится, то военное ведомство «примет решительные меры».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Азербайджан и Армения заявили о своих претензиях на этот регион. Остановить конфликт удалось только в начале ноября, когда стороны вместе с Москвой подписали трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения должны больше не открывать огонь, для контроля за выполнением договора Россия отправила в Карабах своих миротворцев. Российские военные сообщили, что в регион вернулись более 45 тысяч беженцев.