Количество вернувшихся в Карабах беженцев превысило 45 тысяч

Российские миротворцы круглосуточно следят за соблюдением режима прекращения огня. Они работают на 23 наблюдательных постах, откуда мониторят ситуацию. По информации российского ведомства, нарушений за минувшие сутки не было.

Режим прекращения боевых действий действует в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В тот день президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение об остановке ведения огня.

Согласно документу, стороны остались на занятых позициях, а Россия ввела миротворческие силы, которые призваны следить за соблюдением достигнутых договоренностей. Новый виток боевых действий в Нагорном Карабахе продолжался почти два месяца.