Азербайджан заявил о гибели более 70 военных на границе с Арменией | 360°

Мир 15 сентября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Азербайджан заявил о гибели более 70 военных на границе с Арменией Министерство обороны Азербайджана: в ходе эскалации с Арменией погиб 71 военнослужащий РИА Новости

Читать 360tv в

Министерство обороны Азербайджана заявило о 71 погибшем солдате в ходе столкновения на азербайджано-армянской границе. Данные привела пресс-служба ведомства.

Минобороны Азербайджана обновило данные о количестве погибших в ходе эскалации на границе с Арменией.

Реклама

«При предотвращении провокации вооруженных сил Армении погиб 71 человек», — отметили в ведомстве.

Реклама

Ранее во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 49 армянских солдат.

В ночь на 13 сентября сразу в нескольких приграничных зонах между Арменией и Азербайджаном произошли военные столкновения. Под обстрел попали армянские поселения. К утру 13 сентября страны практически смогли достичь мирного соглашения. Однако позже ситуация на азербайджано-армянской границе стала напряженной.

0 0 0 0 0 0