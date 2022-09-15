Азербайджан заявил о гибели более 70 военных на границе с Арменией | 360°

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Азербайджан заявил о гибели более 70 военных на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана: в ходе эскалации с Арменией погиб 71 военнослужащий

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Министерство обороны Азербайджана заявило о 71 погибшем солдате в ходе столкновения на азербайджано-армянской границе. Данные привела пресс-служба ведомства.

Минобороны Азербайджана обновило данные о количестве погибших в ходе эскалации на границе с Арменией.

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«При предотвращении провокации вооруженных сил Армении погиб 71 человек», — отметили в ведомстве.

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Ранее во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 49 армянских солдат.

В ночь на 13 сентября сразу в нескольких приграничных зонах между Арменией и Азербайджаном произошли военные столкновения. Под обстрел попали армянские поселения. К утру 13 сентября страны практически смогли достичь мирного соглашения. Однако позже ситуация на азербайджано-армянской границе стала напряженной.

Конфликт Азербайджана и Армении

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