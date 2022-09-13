Пашинян назвал количество погибших из-за атаки Азербайджана | 360°

Все новости

Мир

13 сентября 2022, 13:12

ОДКБ начала работу по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном

Мир

13 сентября 2022, 13:10

Вучич сравнил последствия конфликт на Украине с мировой войной

Реклама

Мир

13 сентября 2022, 13:06

Еврокомиссия передумала вводить ограничения цен на российский газ

Здоровье

13 сентября 2022, 13:05

Фармаколог Сологова объяснила, чем чреват прием несовместимых лекарств

Общество

13 сентября 2022, 13:05

Россиянам назвали секреты организации идеального домашнего рабочего места

Мир

13 сентября 2022, 13:03

Столице Казахстана предложили вернуть название Астана

Мир

13 сентября 2022, 12:59

США и союзники задумались над поставкой на Украину средств ПВО и истребителей

Важное

13 сентября 2022, 12:58

Губернатор Воробьев: новый стадион для футбола и легкой атлетики появился в Мытищах

Спецоперация

13 сентября 2022, 12:58

Рекордно большой схрон боеприпасов нашли в лесу Запорожской области

Мир

13 сентября 2022, 12:00

Пашинян назвал количество погибших из-за атаки Азербайджана

Премьер-министр Армении Пашинян заявил о 49 погибших из-за атаки Азербайджана

Читать 360tv в

Порядка 49 человек погибли в результате атаки со стороны Азербайджана. Такие цифры назвал премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в армянском парламенте.

«По данным Минобороны, у нас есть 49 погибших, однако эти цифры не окончательны», — отметил он в экстренном заявлении.

Реклама

По словам Пашиняна, Азербайджан атаковал границы Армении по семи направлениям. Он обратил внимание, что Баку отказывается вести переговоры по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

Реклама

«Азербайджан считает, что не собирается проводить переговоры по нагорнокарабахскому конфликту. В Брюсселе стало ясно, что они не собираются обсуждать наши предложения по мирным переговорам», — отметил Пашинян.

Он напомнил, что сейчас идет заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы также обратились к РФ и Совбезу ООН», — подчеркнул в заявлении премьер-министр Армении.

Ранее Пашинян опроверг создание коридоров через территорию страны.

Армения

Конфликт Азербайджана и Армении

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама