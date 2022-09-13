Пашинян назвал количество погибших из-за атаки Азербайджана | 360°

Мир 13 сентября 2022, 12:00 Поделиться Telegram

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Viber Пашинян назвал количество погибших из-за атаки Азербайджана Премьер-министр Армении Пашинян заявил о 49 погибших из-за атаки Азербайджана РИА "Новости"

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Порядка 49 человек погибли в результате атаки со стороны Азербайджана. Такие цифры назвал премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в армянском парламенте.

«По данным Минобороны, у нас есть 49 погибших, однако эти цифры не окончательны», — отметил он в экстренном заявлении.

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По словам Пашиняна, Азербайджан атаковал границы Армении по семи направлениям. Он обратил внимание, что Баку отказывается вести переговоры по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

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«Азербайджан считает, что не собирается проводить переговоры по нагорнокарабахскому конфликту. В Брюсселе стало ясно, что они не собираются обсуждать наши предложения по мирным переговорам», — отметил Пашинян.

Он напомнил, что сейчас идет заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы также обратились к РФ и Совбезу ООН», — подчеркнул в заявлении премьер-министр Армении.

Ранее Пашинян опроверг создание коридоров через территорию страны.

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