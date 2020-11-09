Российский вертолет в Армении сбили вне зоны боевых действий

Российский вертолет был сбит над территорией Армении, вблизи границы с Азербайджаном, 9 ноября, около 17:30 по московскому времени. Он сопровождал колонну техники, которая следовала к российской военной базе. При атаке погибли два члена экипажа вертолета, еще один человек был эвакуирован с травмами средней тяжести.

«Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету», — сказано в сообщении Минобороны.

В Армении уже заявили, что помогут установить все обстоятельства крушения российского Ми-25. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны Армении.

Война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Уже второй месяц бои на линии соприкосновения не прекращаются ни на день. Стороны несколько раз договаривались о гуманитарном перемирии, но каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. С первых дней конфликта Азербайджан открыто поддерживает Турция.