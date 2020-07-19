Азербайджан предупредил Запад о рисках для поставок нефти и газа

Власти Азербайджана предупредили партнеров на европейских рынках, что безопасность поставок нефти и газа находится под угрозой из-за продолжающихся боестолкновений на границе с Арменией. Часть энергетической инфраструктуры находится в непосредственной близости к военным операциям.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление вице-президента государственной энергетической компании Азербайджана SOCAR Эльшада Насирова. Во время видеоконференции, организованной американским аналитическим центром Caspian Policy Center, он сообщил, что в опасности находятся нефтепроводы «Баку-Тбилиси-Джейхан», «Баку-Супса» и «Тбилиси-Эрзрум».

Насиров добавил, что в октябре–ноябре текущего года будет закончено строительство последнего участка Трансадриатического трубопровода, проходящего через Грузию и Турцию. Он также выступил с просьбой о защите экспорта энергоносителей к западным партнерам.

«Я бы хотел предложить нашим коллегам в Вашингтоне и других странах задуматься о том, насколько хрупок этот регион, и как осуществить защиту коридора, обеспечивающего энергетическую безопасность стран Европы», — заявил Насиров.

В свою очередь правительство Армении потребовало внимания Запада после того, как в Баку допустили нанесение удара по Мецаморской АЭС.

«Это заявление должно быть однозначно признано преступлением против человечества… оно должно получить соответствующую международную реакцию и расследование», — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

После того, как на азербайджано-армянской границе 12 июля начались боестолкновения, около 23,5 тысяч азербайджанцев выразили желание добровольно служить в армии. Их призовут в армию в случае необходимости в дополнительных силах.